08:48, 1 декабря 2025Забота о себе

Опровергнут популярный у мужчин миф о сексе

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)
Ольга Василенко

Ольга Василенко. Кадр: Денис Кутергин #НЕПОДЕЛУ / YouTube

Сексолог Ольга Василенко заявила, что хороший секс далеко не всегда должен быть долгим. Популярный среди мужчин миф она опровергла в интервью для YouTube-канала предпринимателя Дениса Кутергина.

Как пояснила Василенко, многие мужчины смотрят порно, а в фильмах для взрослых половой акт длится как минимум 40 минут. Именно поэтому возник миф о том, что хороший секс должен быть долгим, отметила она.

Из-за просмотра порно мужчины стали ориентироваться не на качество секса, а на количество минут и оргазмов у женщин, добавила специалистка. «Если поговорить с женщинами, они скажут, что им нужно возбудиться, испытать удовольствие и оргазм, если это важно, и закончить. Цикл сексуальных реакций человека длится в среднем 20 минут», — заключила Василенко.

Ранее сексолог Милана Соколова рассказала о причинах отсутствия либидо. По ее словам, сексуальное желание может пропасть из-за низкой самооценки.

