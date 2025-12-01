Россия
00:15, 1 декабря 2025Россия

Мирошник допустил пересмотр Киевом подхода к переговорам

Мирошник: Киев может пересмотреть подход к переговорам после ухода Ермака
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Усиливающийся на Украине кризис открывает дополнительные возможности для того, чтобы Киев наконец пересмотрел подход к переговорам, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом пишет газета «Известия».

По его словам, Киев может изменить подход к диалогу после отставки главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака. Российский дипломат отметил, что «Ермак все время разыгрывал партию на развал переговоров».

По мнению Мирошника, это возможность, чтобы Киев выбрал более прагматичный путь. «Нежели продолжение отыгрывать интересы западников, которые заказывают эту музыку», — добавил он.

28 ноября Ермак подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении. За несколько часов до этого следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели у Ермака обыски.

    Все новости