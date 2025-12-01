Мирошник: Киев может пересмотреть подход к переговорам после ухода Ермака

Усиливающийся на Украине кризис открывает дополнительные возможности для того, чтобы Киев наконец пересмотрел подход к переговорам, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Об этом пишет газета «Известия».

По его словам, Киев может изменить подход к диалогу после отставки главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака. Российский дипломат отметил, что «Ермак все время разыгрывал партию на развал переговоров».

По мнению Мирошника, это возможность, чтобы Киев выбрал более прагматичный путь. «Нежели продолжение отыгрывать интересы западников, которые заказывают эту музыку», — добавил он.

28 ноября Ермак подал в отставку, Зеленский подписал приказ о его увольнении. За несколько часов до этого следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели у Ермака обыски.