Появились подробности о найденных без признаков жизни в гараже школьнице и мужчинах

В Ленобласти нашли без признаков жизни в гараже 13-летнюю девочку и ее знакомых

В Выборгском районе Ленинградской области нашли без признаков жизни в гараже 13-летнюю девочку и ее знакомых 24 и 27 лет. Такие подробности о трагедии появились у 47news.

Как выяснило российское издание, четвертый участник событий, 17-летняя девушка, была госпитализирована с диагнозом «отравление угарным газом». Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Предположительно, в день инцидента один из мужчин арендовал гараж для того, чтобы привести в порядок свой автомобиль марки «Богдан». Школьницы также проводили там время.

Обнаружил их тела владелец помещения, который пришел с проверкой. Входная дверь была открыта. Как предположили собеседники «Фонтанки», причиной трагедии стал несчастный случай.

О происшествии в Ленобласти стало известно в понедельник, 1 декабря. Следователи возбудили уголовное дело.