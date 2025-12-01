Россия
Появились подробности о найденных без признаков жизни в гараже школьнице и мужчинах

В Ленобласти нашли без признаков жизни в гараже 13-летнюю девочку и ее знакомых
Майя Назарова

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Выборгском районе Ленинградской области нашли без признаков жизни в гараже 13-летнюю девочку и ее знакомых 24 и 27 лет. Такие подробности о трагедии появились у 47news.

Как выяснило российское издание, четвертый участник событий, 17-летняя девушка, была госпитализирована с диагнозом «отравление угарным газом». Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Предположительно, в день инцидента один из мужчин арендовал гараж для того, чтобы привести в порядок свой автомобиль марки «Богдан». Школьницы также проводили там время.

Обнаружил их тела владелец помещения, который пришел с проверкой. Входная дверь была открыта. Как предположили собеседники «Фонтанки», причиной трагедии стал несчастный случай.

О происшествии в Ленобласти стало известно в понедельник, 1 декабря. Следователи возбудили уголовное дело.

