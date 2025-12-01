Депутат Рады назвал позорным проведение переговоров Украины и США в гольф-клубе

Дмитрук назвал позорным проведение переговоров по Украине в гольф-клубе

Проведение переговоров Украины и США в гольф-клубе показывает официальное отношение США к легитимности киевского режима, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

По его словам, то, что переговорные группы Украины и США встретились не в официальных учреждениях, вызывает вопросы. Он назвал позорным этот факт.

«Ответ прост и позорен. Сегодня на Украине не существует легитимной переговорной группы, не существует законного органа, который мог бы представлять страну на таком уровне», — подчеркнул депутат.

Переговоры украинской и американской делегаций во Флориде завершились. По итогам к журналистам вышел госсекретарь США Марко Рубио. Он не сообщил о конкретных решениях, ограничившись общими фразами.