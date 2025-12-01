Забота о себе
04:34, 1 декабря 2025Забота о себе

Раскрыта опасность теплой погоды в декабре

Врач Альфарадж назвал теплый декабрь опасным для людей с сахарным диабетом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Врач-эндокринолог, член Европейской и Американской ассоциаций эндокринологов, диабетолог Анас Альфарадж заявил, что теплая погода в декабре может быть опасна для некоторых людей. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Альфарадж назвал опасным теплый декабрь для людей с сахарным диабетом, поскольку резкое изменение температуры создает риски скачков сахара в крови.

«Когда температура резко падает, потребность в инсулине растет. Но если уже на следующий день наступает потепление, скорость всасывания возрастает, и препарат действует быстрее. Это создает существенные риски резких скачков сахара», — объяснил эксперт.

Врач призвал контролировать уровень сахара в крови и напомнил, что в этом могут быть полезны системы непрерывного мониторинга глюкозы.

Ранее сообщалось, что зима в Москву и область придет не раньше середины декабря. В начале месяца погоду будет определять область высокого давления.

    Все новости