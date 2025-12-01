РИА Новости: Абсолютное большинство украинцев выступает за мирные переговоры

Большинство украинцев выступает за заключение мирного договора с Россией, но на Украине боятся говорить об этом прямо. Такую информацию РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Абсолютное большинство украинцев выступает за мирные переговоры», — заявил собеседник агентства. По словам представителя силовых структур, по украинским соцсетям разошлось видео блогерши из Ивано-Франковска, которая резко осудила противников заключения мирного договора с Россией.

«Несмотря на множество негативных комментариев в адрес блогерши под постами, мы обратили внимание не на них, а на реакции. Как оказалось, абсолютное большинство украинцев поддерживают ее позицию», — отметил он. Собеседник агентства добавил, что украинцы боятся прямо говорить, что больше не верят ни Киеву, ни в победу Вооруженных сил страны. «Единственный способ выразить свое мнение — это реакции к постам, которые на многих украинских каналах также отключены», — заключил он.

Ранее сообщалось, что запрос на мирные переговоры среди украинцев очень высок. Он был совсем иным в начале конфликта, — 73 процента жителей Украины считали, что нужно продолжать борьбу до возвращения Крыма и Донбасса. Однако с каждым новым опросом по мере затягивания конфликта мнения менялись на противоположные.