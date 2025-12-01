Раскрыто состояние раненной при атаке ВСУ на кавказский регион России девочки

Минздрав: Раненная при атаке беспилотника в Каспийске девочка выписана домой

Девочка, раненная при атаке Вооруженных сил Украины на Каспийск, выписана на амбулаторное лечение. Состояние ребенка раскрыл Минздрав Дагестана в Telegram.

По данным ведомства, в ходе обследования врачи не выявили у девочки серьезных травм.

О мощном взрыве в Каспийске стало известно утром 1 декабря. В результате него на парковке оказались задеты десятки автомобилей, а ударная волна выбила более 30 окон в жилой многоэтажке. Позже власти кавказского региона России сообщили об атаке беспилотников ВСУ. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, над городом сбили воздушные цели.

В сети также появилось видео с моментом взрыва в доме в Каспийске. На кадрах видно, как в крышу здания что-то врезается, после чего происходит мощная огненная вспышка.