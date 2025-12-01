Россия
Россиянин напал на чиновницу из-за телок

Россиянин напал на чиновницу из-за телок
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: H R. Davies / Shutterstock / Fotodom

Житель Астраханской области напал на сотрудницу администрации из-за телок на свободном выпасе. Об этом сообщили в Следственном комитете по российскому региону.

Когда сотрудница администрации решила разобраться с бесконтрольным выпасом скота у автодороги в Красноярском округе, россиянин заступился за животных и набросился на чиновницу — сначала толкнул ее, а затем ударил кулаком по плечу.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Енисейске мужчина избил мэра города в его кабинете. Подозреваемого задержали.

