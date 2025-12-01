Российским чиновникам пообещали крупные премии за одно действие

В Нижегородской области чиновникам пообещали премии за данные о попытке подкупа

В Нижегородской области чиновникам пообещали крупные премии в размере половины зарплаты за сведения о попытке подкупить их. Указ подписал губернатор российского региона, он опубликован на официальном портале областного правительства.

Как следует из документа, доложить о фактах коррупции чиновник должен будет напрямую губернатору. Получить премию он сможет в случае, если факт попытки дачи взятки подтвердится.

Речь идет о единовременной выплате в размере 50 процентов одного месячного денежного содержания служащего. Указ вступит в силу 1 января 2026 года.

