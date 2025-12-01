Реклама

15:13, 1 декабря 2025Россия

Российским чиновникам пообещали крупные премии за одно действие

В Нижегородской области чиновникам пообещали премии за данные о попытке подкупа
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Нижегородской области чиновникам пообещали крупные премии в размере половины зарплаты за сведения о попытке подкупить их. Указ подписал губернатор российского региона, он опубликован на официальном портале областного правительства.

Как следует из документа, доложить о фактах коррупции чиновник должен будет напрямую губернатору. Получить премию он сможет в случае, если факт попытки дачи взятки подтвердится.

Речь идет о единовременной выплате в размере 50 процентов одного месячного денежного содержания служащего. Указ вступит в силу 1 января 2026 года.

Ранее в Керчи чиновники пожаловались на лишение премий из-за отсутствия лайков под постами мэра. Около 40 сотрудников администрации получили 18 тысяч рублей за месяц работы.

