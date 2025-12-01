Интернет и СМИ
19:18, 1 декабря 2025Интернет и СМИ

На Симоньян накричали в больнице

Глава RT Симоньян рассказала, что на нее с дочерью накричали в больнице
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о неприятном случае, который произошел с ней во время отпуска. В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», запись которой доступна на платформе «Смотрим», она заявила, что на нее с дочерью накричали в больнице.

Симоньян отметила, что инцидент произошел этим летом во время ее путешествия с детьми. «С 12-летней дочкой мы попали в больницу, и женщины в регистратуре орали так на меня и ребенка. На меня очень давно никто не орал. Я от этого отвыкла. Вот просто орали. И дочка моя стоит, говорит: "Мам, они шутят или они серьезно?" Они были серьезно», — вспомнила она.

По словам главы RT, в какой-то момент одна из сотрудниц регистратуры узнала ее, после чего попросила передать министру здравоохранения, что «им не платят за то, чтобы они нормально разговаривали». Симоньян призналась, что в итоге испытала стыд. «Потому что я вижу: вот сидит женщина, которая по большой нужде пошла работать в эту регистратуру, и зарплата у нее, наверное, 18 тысяч рублей. А я стою (...), не испытывая никакой нужды», — объяснила журналистка.

Ранее Симоньян пожаловалась на последствия ночной атаки беспилотников в Краснодарском крае. По ее словам, из-за ударов ее дети спали в коридоре под лестницей.

У Симоньян трое детей, которых она родила от режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна: дочери Марьяна и Маро и сын Баграт.

