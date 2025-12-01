Названа роль генерала Суровикина в СВО

Военный обозреватель Шлепченко: Генерал Суровикин стал символом решимости в СВО

Среди российских военачальников генерал армии Сергей Суровикин стал символом решимости и готовности довести специальную военную операцию (СВО) до конца. Такую роль высшего офицера назвал военный обозреватель Влад Шлепченко, его слова приводит «Царьград».

По словам Шлепченко, в условиях «войны на истощение» Суровикин был символом надежды для следящих за ходом боевых действий.

«Генерал Армагеддон стал лицом этой надежды. Так что можно сказать, что, не прилагая к тому целенаправленных усилий, Суровикин теперь часть культурного кода СВО», — заявил он.

Суровикин занимал должность командующего объединенной группировкой войск в СВО, а после мятежа частной военной компании «Вагнер» был переведен на новую должность — предположительно, на пост старшего группы российских военных специалистов в Африке. В мае 2025 года в сети появилось фото полуголого Суровикина в спортзале.