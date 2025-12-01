Сотрудница российского завода завоевала титул королевы красоты

В Серове оператор прокатного стана Екатерина Вылегжанина стала королевой красоты

Сотрудница Надеждинского металлургического завода в Свердловской области Екатерина Вылегжанина завоевала титул королевы красоты. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Девушка работает на заводе оператором прокатного стана. В конкурсе «Краса Серова-2025» она победила сразу в двух номинациях: «Великолепие» и «Вторая вице-Краса Серова».

В финал конкурса прошли 17 участниц. Каждая из них получила корону и подарки.

