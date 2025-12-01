Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:43, 1 декабря 2025Моя страна

Сотрудница российского завода завоевала титул королевы красоты

В Серове оператор прокатного стана Екатерина Вылегжанина стала королевой красоты
Мария Винар

Фото: Elina Leon / Shutterstock / Fotodom

Сотрудница Надеждинского металлургического завода в Свердловской области Екатерина Вылегжанина завоевала титул королевы красоты. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Девушка работает на заводе оператором прокатного стана. В конкурсе «Краса Серова-2025» она победила сразу в двух номинациях: «Великолепие» и «Вторая вице-Краса Серова».

В финал конкурса прошли 17 участниц. Каждая из них получила корону и подарки.

Ранее победительница всероссийского конкурса «Супермодель России» Алия Абдрашитова из Башкирии рассказала об испытаниях перед состязанием. По словам девушки, подготовка проходила в условиях нехватки времени, в приоритете была забота о детях и поддержка супруга, столкнувшегося с трудностями на работе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал самый сложный вопрос на переговорах

    Стал известен простой способ уменьшить боль в пояснице

    Врач призвал отказаться от одного напитка ради здоровья печени

    Внучка Михаила Боярского показала откровенные фото в честь дня рождения

    Сотрудница российского завода завоевала титул королевы красоты

    Макрон признал незавершенность мирных планов по Украине

    Украинский турист задавил на машине ограбивших его в Турции вооруженных мужчин

    Платежная система решила блокировать карты россиян

    Раскрыт способ обмана заставивших ограбить соседей российского студента аферистов

    Sony выпустила новую версию PlayStation 5

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости