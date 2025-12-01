Студент рассказал о попадании обломка БПЛА с две его головы в девочку в Севастополе

15-летнюю девочку, пострадавшую при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь, ранило частью дрона размером с две головы человека. Об этом рассказал студент Севастопольского государственного университета (СевГУ), первым пришедший на помощь школьнице, в беседе с «Mash на Волне», опубликованной в Telegram.

По словам молодого человека, гулявшего в момент атаки по парку Победы, он услышал оглушительный взрыв и заметил в небе рассыпающийся на части беспилотник. Затем он услышал крик с просьбой о помощи, прибежав на который, увидел лежащую без сознания девочку. Студент вуза сразу проверил голову пострадавшей на предмет открытых травм, а также дыхание.

«Осколок в девочку попал прямо весомый, наверное, с две мои головы размером. Надеюсь, состояние стабилизируется, все в порядке будет», — рассказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что пострадавшая при атаке ВСУ на Севастополь 15-летняя девочка находится в крайне тяжелом и нестабильном состоянии. Как выяснили журналисты, за ночь школьнице провели несколько операций.

Украина атаковала Севастополь 30 ноября. О пострадавшей девочке сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, подростка ранило осколками сбитой воздушной цели.