Трамп охарактеризовал конфликт на Украине словами «не имеет к США большого отношения»

Трамп заявил, что урегулирование на Украине не особо касается США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине не особо касается Соединенных Штатов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы людей перестали убивать. Это не имеет к США большого отношения. Но я бы хотел, чтобы мы спасли много душ», — подчеркнул политик.

Трамп охарактеризовал конфликт на Украине словом «смехотворный», вновь отметив, что подобной ситуации бы не случилось, будь он у власти.

Ранее в США завершились переговоры украинской и американской делегаций. Встреча длилась около двух часов до перерыва, после чего продолжилась. По ее итогам к журналистам вышел госсекретарь США Марко Рубио. Он не сообщил о конкретных решениях, ограничившись общими фразами о необходимости мира и процветания на Украине. Впереди ожидается визит спецпосланника президента США Дональда Трампа в Москву.

