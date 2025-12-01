Трамп охарактеризовал конфликт на Украине словами «не имеет к США большого отношения»

Трамп заявил, что урегулирование на Украине не особо касается США

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование на Украине не особо касается Соединенных Штатов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы людей перестали убивать. Это не имеет к США большого отношения. Но я бы хотел, чтобы мы спасли много душ», — подчеркнул политик.

Трамп охарактеризовал конфликт на Украине словом «смехотворный», вновь отметив, что подобной ситуации бы не случилось, будь он у власти.

Ранее в США завершились переговоры украинской и американской делегаций. Встреча длилась около двух часов до перерыва, после чего продолжилась. По ее итогам к журналистам вышел госсекретарь США Марко Рубио. Он не сообщил о конкретных решениях, ограничившись общими фразами о необходимости мира и процветания на Украине. Впереди ожидается визит спецпосланника президента США Дональда Трампа в Москву.

