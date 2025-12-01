Мир
00:55, 1 декабря 2025Мир

Трамп высказался о переговорах с Киевом по новому плану урегулирования

Трамп заявил, что переговоры с Киевом по новому плану урегулирования идут хорошо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Киевом по новому плану урегулирования идут хорошо. Об этом пишет ТАСС.

Он высказался о ходе переговоров с представителями украинских властей. «Они проходят хорошо. Есть неплохие шансы заключить сделку», — уточнил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине «происходит что-то хорошее».

Президент РФ Владимир Путин отметил, что мирный план Трампа состоял из набора вопросов для обсуждения, а не полноценного проекта договора.

