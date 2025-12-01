Украинский генерал назвал манипуляцией Зеленского состав делегации на переговорах с США

Кривонос: Зеленский хочет переложить ответственность за переговоры на делегацию

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» назвал манипуляцией президента Украины Владимира Зеленского состав делегации на переговорах с США. По его мнению, глава государства хочет переложить ответственность за любой исход встречи на переговорщиков.

Офицер отметил, что американский лидер Дональд Трамп не склонен разбираться в проблемах Украины и хочет как можно скорее остановить конфликт, а предложенный изначальный мирный план из 28 пунктов скорее устраивает Россию, а не Киев.

Поэтому сейчас Зеленский ищет способ переложить ответственность на других в случае срыва подписания соглашения. Кривонос напомнил, что большая часть делегатов – это представители военных, ГУР, СБУ.

«И в любой момент Зеленский скажет: "Это не я, а те, кто был в составе делегации". Это очередная манипуляция, когда первые лица юридически никак не причастны к принятию определенных решений. Поэтому не завидую тем, кто сейчас в составе делегации», — подчеркнул отставной генерал.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил секретаря СНБО Рустема Умерова в качестве главы делегации страны на мирных переговорах с США. Умеров сменил на этом посту бывшего главу офиса президента (ОП) Украины Андрея Ермака, который на фоне масштабного коррупционного скандала был вынужден уйти в отставку.

В состав украинской делегации на переговорах с США по поводу прекращения боевых действий также вошли начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, советник главы ОП Александр Бевз, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, замглавы МИД Сергей Кислица, заместитель начальника Генштаба ВСУ Евгений Острянский, замруководителя Службы безопасности Украины Александр Поклад и замначальника ГУР Вадим Скибицкий.

