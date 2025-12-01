В Думе рассмотрят заявление о сдаче мандата обвиняемого в многомиллионной взятке депутата

В Государственной Думе во вторник, 2 декабря, рассмотрят вопрос о лишении мандата депутата Анатолия Вороновского, которого обвиняют в многомиллионной взятке. О таком намерении сообщил источник ТАСС, знакомый с ситуацией.
Кроме того, по данным собеседника, в понедельник, 1 декабря, Совет Госдумы готов рассмотреть заявление о сложении полномочий парламентария.
Обвиняемый во взятке Вороновский написал заявление о сложении мандата 24 ноября.
До этого заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин рассказал, что Вороновского заподозрили в получении 25 миллионов рублей от руководителя Дагомысского Дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ) Сафарбия Напсо.
Информацию об этом в нижнюю палату парламента предоставил генпрокурор России Александр Гуцан в ходе обсуждения снятия неприкосновенности.