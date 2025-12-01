Интернет и СМИ
В Госдуме назвали причину ограничений работы WhatsApp и предрекли полную блокировку

Депутат Горелкин: Утечка переговоров ускорила принятие мер в отношении WhatsApp
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин объяснил, что могло ускорить ограничения в отношении мессенджера WhatsApp в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По моей информации, дополнительным (но важным) триггером для ускорения крайних мер в отношении WhatsApp стал недавний факт утечки дипломатических переговоров. Был сделан вывод: владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», — сообщил депутат.

Также Горелкин обратил внимание на то, что платформа не отреагировала на меры, введенные против нее Роскомнадзором. «Когда полная блокировка WhatsApp случится, думаю, будет выпущен какой-то душеспасительный пресс-релиз в духе "мы не понимаем, что власти России от нас хотят" — исключительно, чтобы оправдаться перед пользователями из других стран», — предрек Горелкин.

Депутат также предположил, что многие страны могут последовать примеру России и также запретить использовать WhatsApp, если тот откажется соблюдать местные законы.

28 ноября Роскомнадзор сообщил, что частично вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp. В ведомстве подчеркнули, что в случае, если мессенджер и впредь будет отказываться выполнять российские законы, то его полностью заблокируют.

    Все новости