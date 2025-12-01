Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:51, 1 декабря 2025Бывший СССР

В Раде описали состояние Зеленского словами «ранен, но не yбит»

Нардеп Рады Дубинский рассказал о «ранении» Зеленского после отставки Ермака
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serdar Ozsoy / Getty Images

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал о «ранении» президента Украины Владимира Зеленского после отставки главы своего офиса Андрея Ермака. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Дубинский считает, что «радость» главы партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давида Арахамии и других оппозиционно настроенных по отношению к Ермаку политических деятелей несвоевременная. По его словам, Зеленский может отомстить им из-за отставки главы своего офиса.

«Зеленский ранен, но не yбит. А раненый зверь еще опаснее», — пишет Дубинский.

Ранее неназванные источники в интервью «РБК-Украина» сообщали, что Владимир Зеленский рассматривает шесть кандидатов на должность главы своего офиса вместо Андрея Ермака. Четыре из них — министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Федоров, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и замглавы офиса Павел Палиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по причалу с казахстанской нефтью. Как Киев объяснил атаку Астане?

    Окружение Зеленского создало секретный чат для увольнения Ермака

    В Минобороны раскрыли подробности об атаке ВСУ ракетами большой дальности

    Армия России поразила используемые в интересах ВСУ топливные объекты

    Раскрыты данные о заработке на обманывающих десятки тысяч россиян мошеннических техцентрах

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    В Британии обратили внимание на одну особенность украинской делегации на переговорах с США

    Названо число установивших самозапрет на кредиты россиян

    Первый день зимы встретил москвичей осенней погодой

    Стало известно о массированном ударе по Одесской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости