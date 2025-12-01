В Раде описали состояние Зеленского словами «ранен, но не yбит»

Нардеп Рады Дубинский рассказал о «ранении» Зеленского после отставки Ермака

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал о «ранении» президента Украины Владимира Зеленского после отставки главы своего офиса Андрея Ермака. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

Дубинский считает, что «радость» главы партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давида Арахамии и других оппозиционно настроенных по отношению к Ермаку политических деятелей несвоевременная. По его словам, Зеленский может отомстить им из-за отставки главы своего офиса.

«Зеленский ранен, но не yбит. А раненый зверь еще опаснее», — пишет Дубинский.

Ранее неназванные источники в интервью «РБК-Украина» сообщали, что Владимир Зеленский рассматривает шесть кандидатов на должность главы своего офиса вместо Андрея Ермака. Четыре из них — министр обороны Денис Шмыгаль, первый вице-премьер Михаил Федоров, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и замглавы офиса Павел Палиса.