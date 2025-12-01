Реклама

Россия
15:22, 1 декабря 2025Россия

В России объяснили отсутствие «феномена народных генералов» на фоне СВО

Шлепченко: СВО не породила народных любимцев, так как это битва на истощение
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Великая Отечественная война породила легендарных военных полководцев, однако за три года специальной военной операции (СВО) «феномен народных генералов» так и не возник. Виной всему тип конфликта — битва на истощение. Об этом в беседе с «Царьградом заявил политолог Владислава Шлепченко.

По его словам, такой вид боевых действий характеризуется монотонным изматывающим характером, а успехи одной из сторон почти не приводят к большим военным прорывам. Положение армий может не меняться месяцами и даже годами, а исход битвы способен реализоваться всего за несколько дней.

«Ключ к победе в войне на истощение — превосходство в силах, эффективное использование имеющихся ресурсов, способность вести боевые действия без перенапряжения населения и экономики. По сути, это война калькулятора и экселевской таблички, в которой компетентность и дарования генералов имеют второстепенное значение», — заявил специалист.

Он пояснил, что из-за этого народ лишается возможности воспылать любовью к той или иной военной фигуре. При этом Шлепченко напомнил, что даже в рамках СВО есть несколько персон, от чьего имени вражеских солдат бросает в дрожь. Среди них он назвал экс-командующего 58-й армии генерала Ивана Попова, главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-полковника Андрея Мордвичева и экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина.

Ранее российские войска поразили используемые в интересах армии Украины топливные объекты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

