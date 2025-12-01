В России высказались о будущем Макрона

Сенатор Косачев: Макрону придется отмываться от поддержки коррупции на Украине

Президенту Франции Эммануэлю Макрону придется «отмываться от поддержки» коррупции на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал слова Макрона о нежелании «поучать» Украину в связи с коррупционным скандалом в стране. Сенатор напомнил, что Париж оказывал финансовую помощь Киеву в том числе за счет средств французских налогоплательщиков.

«Разобраться с европейскими вливаниями в Украину — прямая ответственность Макрона и иже с ним. (...) Макрону отмываться от поддержки украинской коррупции, где украли деньги его французских избирателей, совершенно точно придется», — предупредил он.

Ранее Макрон заявил, что Франция не вправе «читать нотации» Киеву по поводу коррупции. Он подчеркнул, что доволен принимаемыми на Украине мерами по борьбе с коррупцией, призвав «гордиться» работой антикоррупционных органов.