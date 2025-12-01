Макрон: Франция не вправе читать нотации Украине из-за коррупционного скандала

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался «читать нотации» Украине в связи с коррупционным скандалом. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом республики Владимиром Зеленским, его цитирует ТАСС.

«Разве мы должны читать нотации Украине? На самом деле нет», — сказал французский лидер. Он отметил, что доволен решениями Киева в сфере борьбы с коррупцией, призвав «гордиться» работой антикоррупционных органов.

В то же время Макрон подчеркнул, что Париж «может быть требовательным» по отношению к Киеву, поскольку оказывает ему финансовую помощь и «поддерживает военные действия».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что из-за политической неопределенности в связи с коррупционным скандалом в Киеве стало сложно делать прогнозы о будущем.