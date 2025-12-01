Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 1 декабря 2025Мир

Макрон отказался «читать нотации» Украине

Макрон: Франция не вправе читать нотации Украине из-за коррупционного скандала
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andreas Gora / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался «читать нотации» Украине в связи с коррупционным скандалом. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом республики Владимиром Зеленским, его цитирует ТАСС.

«Разве мы должны читать нотации Украине? На самом деле нет», — сказал французский лидер. Он отметил, что доволен решениями Киева в сфере борьбы с коррупцией, призвав «гордиться» работой антикоррупционных органов.

В то же время Макрон подчеркнул, что Париж «может быть требовательным» по отношению к Киеву, поскольку оказывает ему финансовую помощь и «поддерживает военные действия».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что из-за политической неопределенности в связи с коррупционным скандалом в Киеве стало сложно делать прогнозы о будущем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Русские объединялись против Наполеона, Гитлера и Долиной». Как певицу хейтят за дело с квартирой и припоминают ей старые скандалы

    Пригожин прокомментировал флешмоб против Долиной

    Дмитриев назвал причину «суицида» ЕС

    Макрон отказался «читать нотации» Украине

    Москвичей предупредили о грядущем потеплении

    Возможность нападения НАТО на Россию оценили

    Подсчитано число оспоренных по «схеме Долиной» сделок

    На Западе отреагировали на слова адмирала НАТО об ударе по России

    Фон дер Ляйен сделала объявление о переговорах по Украине

    Назван самый вредный вид кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости