Мир
03:30, 2 декабря 2025

В США объяснили нежелание привлекать Европу в переговоры по Украине

Джонсон: Европа не является реальным игроком в переговорах по Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

США изначально не привлекали представителей Европы для определения условий мирного плана по Украине и не приглашали их к участию в переговорном процессе, поскольку европейцы не являются реальными игроками в переговорах. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью «Ленте.ру».

«Потому что у них нет ресурсов и реальных рычагов влияния. У них нет ни армии, ни военной индустрии, ни энергетики», — сказал эксперт, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Джонсона, европейские лидеры не могут предложить ни оружия, ни денег, ни гарантий, которые бы меняли ситуацию.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на западного дипломата сообщал, что Европа опасается, что США могут не допустить ее представителей к переговорам об урегулировании конфликта на Украине. Пока неясно, будут ли европейцы участвовать в переговорном процессе.

