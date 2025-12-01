В Турции захотели возобновить переговоры России и Украины в Стамбуле

РИАН: Турция хочет при поддержке Запада возобновить переговоры РФ и Украины

Турция хочет добиться возобновления переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, и хочет заручиться поддержкой Запада, чтобы это сделать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Он сообщил, что Анкара на высшем уровне выразила готовность принять четвертый раунд переговоров сторон. Кроме того, Турция хочет добиться устойчивого прекращения огня в конфликте. «В этой связи Анкара ожидает поддержки от всех партнеров, включая западных», — пояснил собеседник агентства.

Он также напомнил о словах турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что в мирном процессе не будет проигравшей стороны.

Ранее стало известно, что США рассматривают Турцию и Катар в качестве потенциальных посредников в процессе урегулирования конфликта на Украине.