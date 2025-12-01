Коновалов: НАТО может нападать только на маленькие беззащитные страны, не на РФ

НАТО может нападать только на маленькие и беззащитные страны, но не на паритетного противника вроде России. Так возможность нападения альянса на РФ оценил политолог Иван Коновалов, передает РИА Новости.

«НАТО способна напасть на маленькую, беззащитную Сербию огромной своей махиной. Как только речь идет о каком-то паритетном противнике, НАТО тут же прекращает любые дискуссии и не собирается ничего предпринимать», — сказал он.

Он отметил, что внутри альянса существует серьезное противоречие интересов — в частности, Великобритания, Польша и страны Прибалтики являются «агрессорами», однако южные государства, вроде Испании, Италии и Греции, «не хотят участвовать во всех этих военных авантюрах».

Ранее депутат Европарламента Данило Делла Валле увидел «фитиль войны» в словах о готовности НАТО рассмотреть упреждающие удары по России.