19:45, 1 декабря 2025Забота о себе

Врач призвал отказаться от одного напитка ради здоровья печени

Врач Яранов призвал отказаться от диетических напитков ради здоровья печени
Наталья Обрядина1

Фото: Freepik

Врач-кардиолог Дмитрий Яранов посоветовал исключить из рациона несколько напитков. На его предупреждение обратило внимание издание Daily Mail.

Яранов призвал ради здоровья печени отказаться от употребления диетических газированных напитков. «Самая большая ложь в вашем холодильнике? Напитки без сахара», — утверждает он.

Врач подчеркнул, что утверждение, будто подобные напитки полезнее, особенно для людей, следящих за весом и уровнем сахара в крови, не нашло подтверждения. По его словам, новое исследование показало, что у людей, которые ежедневно пьют диетическую газировку, более высокий риск заболеваний печении по сравнению с теми, кто употребляет обычные сладкие напитки.

Подобные результаты Яранов объяснил тем, что искусственные подсластители, по-видимому, изменяют метаболизм кишечника, что и приводит к накоплению жира в печени.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предостерег от злоупотребления новомодной корейской водкой соджу. По его словам, этот напиток разрушает печень и вызывает сильную алкогольную интоксикацию.

