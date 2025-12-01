Из жизни
18:15, 1 декабря 2025Из жизни

Женщина клонировала любимую собаку и пожалела об этом

Женщина клонировала любимую собаку и пожалела об этом
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Venessa Johnson

Жительница США по имени Венесса Джонсон поделилась опытом клонирования покойной собаки. Ее историю публикует People.

Джонсон долгое время жила с ши-тцу по кличке Оливер. В декабре 2024 года его не стало из-за рака. 48-летняя женщина рассказала, что очень тяжело переживала потерю любимой собаки. Она не могла работать, перестала нормально спать и есть. «Он не был просто питомцем — он был моим спутником, моим ребенком, моей причиной существования во многих отношениях», — призналась Джонсон.

Тогда женщина и узнала, что может клонировать питомца. Останки Оливера были заморожены, и ветеринары смогли использовать их, для того чтобы извлечь нужную для операции ДНК. С третьей попытки они перенесли эмбрион клона собаки в суррогатную мать. Джонсон заплатила за это 50 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей) и вскоре пожалела о своем решении.

По словам женщины, она совершила безумный поступок в приступе горя. Она поняла, что появившийся щенок будет лишь частью Оливера, а не им на все сто процентов. К тому же теперь она понимает, что могла бы взять новую собаку из приюта и таким образом совершить хороший поступок.

24 ноября 2025 года она забрала щенка-клона и назвала его Олли. Как признается Джонсон, с одной стороны, она рада, что Олли так похож на Оливера, с другой — это заставляет ее скучать по покойному псу. Она добавила, что люди должны учиться переживать потери и выразила надежду, что клонирование питомцев не станет нормой.

Ранее сообщалось, что женщина из Китая так тосковала по своему псу, что решила его клонировать и потратила на это почти два миллиона рублей. Она объяснила, что уход питомца причинил ей ужасную боль, у нее снизился иммунитет, и она стала часто болеть.

