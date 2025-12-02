2 декабря в России отмечают День банковского работника. В мире празднуют Мeждунapoдный дeнь борьбы за отмену paбcтвa и День 2D-художника. Православные вспоминают пророка Авдия и других святых. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 2 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День банковского работника России

2 декабря 1990 в России был принят закон об учреждении Центрального банка РФ. Именно к этой дате и приурочен праздник, который неофициально отмечают с 2004 года. По случаю праздника по всей России проходят корпоративы, церемонии награждения лучших специалистов, а также конференции по обмену опытом.

Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock / Fotodom

Праздники в мире

Мeждунapoдный дeнь борьбы за отмену paбcтвa

2 декабря 1949 года Генеральная Ассамблея ООН приняла «Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами». По данным организации, около 50 миллионов человек по всему миру являются жертвами современных форм рабства, включая 28 миллионов жертв принудительного труда и 22 миллиона жертв принудительных браков.

День 2D-художника

2 декабря, по-английски — 2 December, или просто 2D, созвучно с самим названием профессии. Поэтому свой профессиональный праздник дизайнеры двухмерной компьютерной графики отмечают именно в этот день.

Такие специалисты прежде всего, востребованы в компаниях, создающих компьютерные игры, мультфильмы и рекламу. Также они могут работать на фрилансе, рисуя иллюстрации, придумывая персонажей под заказ или разрабатывая собственные визуальные проекты.

Фото: vetkit / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в мире 2 декабря

Мeждунapoдный дeнь мoдeльнoй жeлeзнoй дopoги;

Вceмиpный дeнь кoмпьютepнoй гpaмoтнocти;

Дeнь нeзaвиcимocти в Объединенных Арабских Эмиратах.

Какой церковный праздник 2 декабря

День памяти пророка Авдия

Согласно Священному Писанию, Авдий был одним из 12 малых пророков Ветхого Завета. Он служил у нечестивого царя Израильского Ахава во времена, когда жители страны отвернулись от Истинного Бога и стали поклоняться языческому идолу Ваалу.

Однажды наследник Ахава, царь Охозия, послал три отряда, чтобы пленить святого пророка Илию. Авдия он поставил во главе одного из отрядов. По молитве святого Илии два отряда были сожжены небесным огнем, но Авдий и его люди остались в живых. С того момента святой оставил воинскую службу и последовал за пророком Илией. Через некоторое время он и сам стал пророком, а его творение — Книга пророчеств, стоит на четвертом месте в ряду книг малых библейских пророков.

Фото: Дмитрий Киселев / Коммерсантъ

Какие еще церковные праздники отмечают 2 декабря

День памяти мученика Варлаама Антиохийца;

День памяти святителя Филарета (Дроздова);

Праздник в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение».

Приметы на 2 декабря

По народному календарю, 2 декабря — Авдеев день. В народе святого считали покровителем домашнего хозяйства и семейного очага, поэтому называли Авдеем Радетелем.

Снегопад и сильный ветер в этот день предвещают позднюю весну.

Ясное небо — к морозам.

На улице ко 2 декабря лежат глубокие сугробы — урожай в следующем году будет хороший.

Кто родился 2 декабря

Бритни Спирс (44 года)

Фото: Gary Hershorn GMH / HK / Reuters

Американская поп-певица, завоевавшая мировую славу в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Оглушительный успех ей принесли дебютный альбом ...Baby One More Time и вторая пластинка Oops!… I Did It Again, которые были проданы тиражом более 50 миллионов копий по всему миру.

Джанни Версаче (1946 — 1997)

Известный итальянский модельер, основатель модного дома Versace. Версаче создавал костюмы для оперного театра La Scala, а также работал с такими звездами, как Майкл Джексон, Тина Тернер, Элтон Джон, Мадонна, Стинг, Шер, Джордж Майкл и даже принцесса Диана.

Кто еще родился 2 декабря