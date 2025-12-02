Атаку ВСУ по региону России в сотнях километров от границы с Украиной объяснили

Полковник Матвийчук назвал удар ВСУ по Псковской области с Украины невозможным

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могли нанести удар по Псковской области с территории своей страны, убежден военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Возможность дальней атаки он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что ВСУ атаковали регион, находящийся в 900 километрах от границы с Украиной, при помощи беспилотника. Он добавил, что дрон удалось нейтрализовать.

«Я полагаю, что это запуски идут или со стран Балтии, или же это внутренние диверсанты, потому что такое пространство преодолеть с территории Украины, нанести удар по Псковской области, невозможно», — поделился эксперт.

В понедельник, 1 декабря, сообщалось, что над Ленинградской областью сбили несколько беспилотников ВСУ. В связи с этим в регионе применялось понижение скорости мобильного интернета.

