Дроны ВСУ атаковали Ленинградскую область

Дрозденко: Над одним районом Ленинградской области уничтожили несколько дронов

Несколько беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено над одним из районов Ленинградской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Над Киришским районом уничтожено несколько БПЛА [беспилотных летательных аппаратов]», — написал чиновник. Он подчеркнул, что отражение атаки продолжается, в регионе работает система противовоздушной обороны.

Сейчас в Ленобласти объявлена опасность атаки беспилотников. В связи с этим возможно понижение скорости мобильного интернета, добавил Дрозденко. Других подробностей он не привел.

Ранее сообщалось, что серия взрывов произошла над Таганрогом и вблизи Ростова-на-Дону.