ВСУ атаковали регион России за несколько сотен километров от границы с Украиной

В Псковской области нейтрализовали беспилотник ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Псковскую область с помощью беспилотника. Дрон нейтрализовали, сообщил губернатор Михаил Ведерников, передает ТАСС.

По его данным, инцидент произошел на юге региона России. «По информации оперативных служб, в воздушном пространстве нейтрализован беспилотник противника», — пояснил Ведерников.

О пострадавших и разрушениях на земле информации нет. Известно, что регион расположен за несколько сотен километров от границы с Украиной — около 900 километров.

В понедельник, 1 декабря, сообщалось, что над Ленинградской областью сбили несколько беспилотников ВСУ. В связи с этим в регионе применялось понижение скорости мобильного интернета.