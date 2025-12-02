Реклама

08:45, 2 декабря 2025Россия

ВСУ атаковали регион России за несколько сотен километров от границы с Украиной

В Псковской области нейтрализовали беспилотник ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Псковскую область с помощью беспилотника. Дрон нейтрализовали, сообщил губернатор Михаил Ведерников, передает ТАСС.

По его данным, инцидент произошел на юге региона России. «По информации оперативных служб, в воздушном пространстве нейтрализован беспилотник противника», — пояснил Ведерников.

О пострадавших и разрушениях на земле информации нет. Известно, что регион расположен за несколько сотен километров от границы с Украиной — около 900 километров.

В понедельник, 1 декабря, сообщалось, что над Ленинградской областью сбили несколько беспилотников ВСУ. В связи с этим в регионе применялось понижение скорости мобильного интернета.

