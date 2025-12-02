Реклама

06:16, 2 декабря 2025

Депутат Рады предупредил о грозящей Украине катастрофе

Депутат Рады Кучеренко предупредил о грозящем Украине шатдауне
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украине грозит шатдаун из-за «катастрофического» управления страной. Об этом предупредил депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Новини.LIVE».

«Это катастрофа управления страной. Мы уже начинаем походить на американцев — у нас сейчас шатдаун. У нас нет бюджета», — сказал он.

По его словам, украинские власти не могут решить вопрос принятия бюджета на следующий год из-за царящих в Раде разногласий между партиями и хаоса в правительстве. «Безусловно, мне грустно об этом рассказывать», — заключил Кучеренко.

Ранее стало известно, что Верховная Рада не смогла согласовать принятие государственного бюджета Украины на 2026 год. Утверждается, что среди парламентариев царит «полный разброд».

