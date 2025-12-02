Реклама

Мир
21:31, 2 декабря 2025Мир

Дмитриев назвал 2 декабря важным для мира днем

Дмитриев на фоне визита Уиткоффа в Россию заявил о важном дне для мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сегодня, 2 декабря, важный день для мира. Об этом в соцсети Х заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Важный день для мира», — указал политик, комментируя визит в Москву делегации из США, которая "обеспечила мирное соглашение [американского] президента [Дональда] Трампа по Газе".

Речь в посте идет о визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее депутат Петр Толстой рассказал, что Владимир Путин перед переговорами со спецпосланником главы США и зятем Трампа был настроен трезво, жестко и оптимистично. По словам политика, глава РФ выходит на переговоры с «широкой палитрой решений»,

Также стало известно, что Уиткофф и Кушнер после переговоров с Путиным отправятся в одну из стран Европы. Уточняется, что там они встретятся с украинским лидером Владимиром Зеленским.

