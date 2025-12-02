Долиной посоветовали «снять корону» после скандала

Гай Германика заявила о конце эпохи вседозволенности после скандала с Долиной

Режиссер Валерия Гай Германика заявила, что отмена народной артистки России Ларисы Долиной означает окончание эпохи «вседозволенности советских звезд». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По мнению режиссера, сейчас неприкасаемость известных личностей не работает так, как раньше.

«Артист был над толпой. И вдруг выяснилось, что ответственность догоняет каждого, кто привык жить в режиме “я всегда права по умолчанию”. Мир держал их на руках слишком долго, руки устали», — заявила она.

Гай Германика считает, что сейчас настало время для тех, «кто снимает корону и остается человеком».

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина раскритиковала идею приглашения певицы Ларисы Долиной на круглый стол, посвященный теме мошенничества при продаже недвижимости.