Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
21:34, 2 декабря 2025Культура

Долиной посоветовали «снять корону» после скандала

Гай Германика заявила о конце эпохи вседозволенности после скандала с Долиной
Андрей Шеньшаков

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Режиссер Валерия Гай Германика заявила, что отмена народной артистки России Ларисы Долиной означает окончание эпохи «вседозволенности советских звезд». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По мнению режиссера, сейчас неприкасаемость известных личностей не работает так, как раньше.

«Артист был над толпой. И вдруг выяснилось, что ответственность догоняет каждого, кто привык жить в режиме “я всегда права по умолчанию”. Мир держал их на руках слишком долго, руки устали», — заявила она.

Гай Германика считает, что сейчас настало время для тех, «кто снимает корону и остается человеком».

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина раскритиковала идею приглашения певицы Ларисы Долиной на круглый стол, посвященный теме мошенничества при продаже недвижимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался о ситуации на Украине

    Путин озвучил условие возвращения Европы к переговорам по Украине

    Штурм Димитрова ВС России сняли на видео

    Европе предрекли траты на Украину после завершения конфликта

    Набиуллина рассказала об изменениях денежно-кредитной политики

    Трамп похвастался своим острым умом

    Раскрыто обеденное меню Уиткоффа и Кушнера на переговорах в Москве

    Долиной посоветовали «снять корону» после скандала

    Четыре страны выступили против выхода Украины из Оттавской конвенции

    Дмитриев гулял с Уиткоффом по Москве в куртке с автографом одного человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok