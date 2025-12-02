Реклама

01:24, 2 декабря 2025Россия

ЕС предупредили о последствиях завершения конфликта на Украине

Лукьянов: Завершение конфликта на Украине породит много вопросов в ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) сделал слишком большую ставку на противостояние с Россией, и возможное завершение конфликта на Украине породит много вопросов среди европейцев. О последствиях прекращения боевых действий предупредил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в интервью газете «Аргументы и факты».

«Их позиция недопущения мира остается. Дело тут не в Украине — им на Украину глубоко наплевать. Вопрос в их собственной устойчивости, потому что слишком большая ставка сделана на противостояние с Россией. Если конфликт прекратится, а Россия не потерпит поражения, то тогда возникает огромное количество вопросов внутри ЕС о том, что это было», — сказал он.

По его словам, ЕС не сможет полностью заменить США в вопросе поддержки Украины финансами и оружием, поэтому единственное, что может сделать Брюссель — это затягивать конфликт как можно дольше, «рассчитывая на чудо».

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Брюссель не заинтересован в переговорах с Россией. «Нам нужно поставить их [РФ] в такое положение, при котором им придется вести переговоры», — сказала она.

