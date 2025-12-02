К остановившемуся под Петербургом «Сапсану» направили резервный поезд

К остановившемуся в Ленобласти «Сапсану» направили резервный поезд

Резервный поезд направлен к пассажирам остановившегося под Петербургом «Сапсана» для продолжения поездки в Москву. Об этом заявила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, 1 декабря в 21:18 по московскому времени по технической причине на перегоне Тосно — Ушаки остановился поезд №785. Для продолжения поездки был направлен резервный поезд.

Добавляется, что ведомство организовало проверку по факту остановки «Сапсана».

Позднее стало известно, что пассажиров пересадили в резервный поезд, и он отправился в Москву в 00:40.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что поезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга будут двигаться вдвое быстрее «Сапсана» — со скоростью 400 километров в час. Преодолеть расстояние между мегаполисами получится за 2 часа 15 минут.