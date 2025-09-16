Власти раскрыли новые подробности о российском мегапроекте

Мишустин: Поезда на ВСМ от Москвы до Петербурга будут быстрее «Сапсана»

Поезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга будут двигаться вдвое быстрее «Сапсана». Новые подробности о российском мегапроекте раскрыл премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает официальный Telegram-канал правительства России.

Протяженность маршрута будет достигать 679 километров. По нему будут курсировать поезда со скоростью до 400 километров в час. Преодолеть расстояние между мегаполисами получится за 2 часа 15 минут — это почти вдвое быстрее, чем на Сапсане, который едет около 4 часов.

Мишустин отметил, что в стране приступили к созданию ВСМ. «Уже завершены организационные процедуры, определены источники финансирования, подписаны соглашения со всеми основными сторонами, развернуты строительно-монтажные работы на пилотном участке, а на остальных началась подготовка», — уточнил премьер-министр.

Ранее ВСМ Москва — Санкт-Петербург включили в проект будущей схемы московского метро. Уточняется, что включение магистрали в карту развития рельсового каркаса столицы подчеркивает «стратегическое значение проекта». Он призван сформировать современную, комфортную и доступную транспортную инфраструктуру.