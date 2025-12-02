Реклама

Россия
17:11, 2 декабря 2025Россия

Назван возможный повод для большого конфликта России с НАТО

Военкор Коц: Вызвать большой конфликт РФ и НАТО может блокада Калининграда
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Воздушная, морская или наземная блокада Калининграда может вызвать большой конфликт между Россией и странами НАТО. Этот возможный повод для конфликта назвал российский военный корреспондент, член Совета по правам человека (СПЧ) Александр Коц, его заявление приводится в канале СПЧ в Telegram.

По словам военкора, европейские армии уже отрабатывают блокаду этого российского региона-эксклава.

«К рубежу 30-го года нас постараются спровоцировать на большой конфликт, а спровоцировать можно одним способом — устроив блокаду (...) Эти действия отрабатываются, чтобы списать все неудачи — экономические, промышленные, которые они (ЕС) потерпели», — заявил журналист.

Ранее сообщалось, что Европа готовится к военному противостоянию с Россией, которое может произойти в 2030 году. Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что конфликт может начаться раньше.

