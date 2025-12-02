Мэр города в Норвегии выступил против допуска российских лыжников до международных стартов

Кент Ранум, мэр принимающего ближайший этап Кубка мира норвежского города Тронхейм, выступил против допуска российских лыжников до международных стартов. Об этом сообщает NRK.
Он назвал решение о допуске россиян разочаровывающим и выразил надежду, что не увидит их на соревнованиях в городе, которые стартуют 5 декабря. «Считаю совершенно неправильным разрешать российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, пока на Украине продолжается конфликт», — заявил Ранум.
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) назвала критерии для получения нейтрального статуса российскими спортсменами. Не допускаются добровольная связь с российскими вооруженными силами, демонстрация спортсменами связи с Россией, а также поддержка специальной военной операции (СВО) на Украине.
Ранее стало известно об обжаловании в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к международным соревнованиям.