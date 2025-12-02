Реклама

21:27, 2 декабря 2025

Мэр города в Норвегии выступил против допуска российских лыжников до международных стартов

Мэр Тронхейма Кент Ранум: Надеюсь, не увижу российских лыжников на Кубке мира
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Кент Ранум, мэр принимающего ближайший этап Кубка мира норвежского города Тронхейм, выступил против допуска российских лыжников до международных стартов. Об этом сообщает NRK.

Он назвал решение о допуске россиян разочаровывающим и выразил надежду, что не увидит их на соревнованиях в городе, которые стартуют 5 декабря. «Считаю совершенно неправильным разрешать российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, пока на Украине продолжается конфликт», — заявил Ранум.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) назвала критерии для получения нейтрального статуса российскими спортсменами. Не допускаются добровольная связь с российскими вооруженными силами, демонстрация спортсменами связи с Россией, а также поддержка специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее стало известно об обжаловании в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к международным соревнованиям.

