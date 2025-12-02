Москвичи окажутся в тумане

Гидрометцентр: В Москве ожидается облачная погода с туманом

Облачная погода с туманом ожидается в московской регионе во вторник, 2 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

День пройдет преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов тепла, по области от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Синоптическую ситуация в столичном регионе будет определять периферия обширного антициклона, с центром над Нижней Волгой, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Местами ожидается гололедица.

В среду, 3 декабря, погода также будет туманной, без существенных осадков, ночью температура ожидается от минус 1 до плюс 1 градуса, днем от нуля до плюс 2.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал, что не по-декабрьски теплая погода ожидается в столице с 2 по 5 декабря.