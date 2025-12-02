Реклама

10:57, 2 декабря 2025

На Украине рассказали о сохранении за Ермаком государственных постов после отставки

Экс-нардеп Олейник: Ермак остался членом СНБО Украины, несмотря на отставку
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак остался членом Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО), несмотря на увольнение. О сохранении за Ермаком государственных постов после отставки в беседе с aif.ru рассказал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Сегодня Ермак находится в составе Совета безопасности и обороны Украины. Уже третий день как частное лицо», — заявил парламентарий.

Он напомнил, что в составе СНБО могут находиться чиновники, занимающие соответствующие посты, и подчеркнул, что глава офиса президента к таким не относится.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост из-за «столкновения с реальностью», которую от него скрывал Ермак. По его словам, украинский лидер «увидел свое реальное отражение в зеркале и не может с ним смириться».

