Набиуллина рассказала об изменениях денежно-кредитной политики

ЦБ: Снижение ключевой ставки — продолжение смягчения денежно-кредитной политики

Центральный банк Российской Федерации продолжит смягчение денежно-кредитной политики, после снижения ключевой ставки в октября текущего года. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Набиуллина отметила, что многие компании, которые получили кредиты по плавающей ставке, успели ощутить на себе это смягчение, когда ставка упала.

Представитель Центробанка добавила, что повышение прогнозной траектории является пересмотром ожиданий по ключевой ставке.

«Тем не менее этот прогноз предполагает продолжение смягчения денежно-кредитной политики, пусть более медленными темпами, чем мы до этого ожидали в своем предыдущем прогнозе, чем ожидали рынки», — заключила Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Ранее президент России Владимир Путин озвучил прогноз по инфляции в стране.