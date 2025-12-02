Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:45, 2 декабря 2025Мир

Назван главный противник мира на Украине

Филиппо назвал Макрона главным противником мира на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон — это главный противник мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети Х.

«Говорит главный противник мира!» — написал Филиппо в ответ на публикацию французского лидера.

По мнению политика, если бы Макрон стремился к мирному урегулированию украинского конфликта, то он бы перестал оказывать поддержку Киеву в виде поставок вооружения и финансов.

Ранее Филиппо высмеял президента Франции за отказ давать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому советы по борьбе с коррупцией. «Макрон только что сказал, что "отказывается давать Зеленскому уроки по вопросу борьбы с коррупцией". В этом мы его понимаем... Но я не уверен, правильно ли он понял, что только что сказал!» — отметил политик.

1 декабря Макрон встретился с Зеленским и заявил, что «работа над миром продолжается».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дмитриев объявил «важный день для мира»

    Ведущая «Дома-2» заступилась за Долину и обвинила критикующих ее в травле

    Россияне оказались заблокированы в отелях Шри-Ланки из-за наводнений и оползней

    Разведка раскрыла планы Франции повоевать на Украине

    Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа получила срок за вымышленного ребенка

    Запрет продажи сигарет на остановках отложили

    Семенович жестко ответила на критику после получения медали

    Найденный мужчиной таинственный камень оказался ровесником Солнечной системы

    В Госдуме отреагировали на заявления о подготовке Европы к войне с Россией

    На Украине рассказали о сохранении за Ермаком государственных постов после отставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости