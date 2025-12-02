Реклама

Во Франции высмеяли Макрона после слов о коррупции на Украине

Филиппо высмеял Макрона за отказ давать Зеленскому советы по борьбе с коррупцией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Julien De Rosa / Pool / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял президента Франции за отказ давать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому советы по борьбе с коррупцией. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Макрон только что сказал, что "отказывается давать Зеленскому уроки по вопросу борьбы с коррупцией". В этом мы его понимаем... Но я не уверен, правильно ли он понял, что только что сказал!» — отметил политик.

Ранее Макрон заявил, что Франция не вправе «читать нотации» Украине в связи с коррупционным скандалом. Он отметил, что доволен решениями Киева в сфере борьбы с коррупцией, призвав «гордиться» работой соответствующих органов.

Кроме того, он добавил, что помогающие Вооруженным силам Украины (ВСУ) западные страны, входящие в «коалицию желающих», завершили работу над гарантиями безопасности для Киева.

    Все новости