Названа восходящая звезда окружения Трампа

CNN: Чиновники США посчитали Дрисколла восходящей звездой администрации Трампа

Американские чиновники посчитали нового министра Армии США Дэна Дрисколла восходящей звездой администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщает CNN.

«[Дрисколл] действительно стал восходящей звездой в администрации», — поделился ушедший с поста старшего советника Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Лесли Шедд.

Бывший американский дипломат Дэниел Фрид и вовсе заявил, что присутствие Дрисколла в президентской администрации, которому к тому же «доверяют в Trump World», очень важно. По его мнению, Дрисколлу в целом доверяет все окружение действующего американского лидера.

Фрид, не став ограничиваться на успехах молодого сотрудника в администрации Трампа, отметил, что Дрисколлу в работе на переговорном треке по урегулированию российско-украинского конфликта необходим человек, «разбирающийся в деталях».

«От русских можно ожидать различных подводных камней, замаскированных под подсластители. Нужен кто-то, кто сможет обнаружить вонючие бомбы в красивой упаковке», — объяснил экс-дипломат.

Ранее высокопоставленные источники телеканала NBC News рассказали, что сотрудники администрации Трампа серьезно обсуждают, может ли министр армии США Дэниел Дрисколл стать главой Пентагона после переговоров по Украине.