Названа восходящая звезда окружения Трампа

Американские чиновники посчитали нового министра Армии США Дэна Дрисколла восходящей звездой администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщает CNN.
«[Дрисколл] действительно стал восходящей звездой в администрации», — поделился ушедший с поста старшего советника Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Лесли Шедд.
Бывший американский дипломат Дэниел Фрид и вовсе заявил, что присутствие Дрисколла в президентской администрации, которому к тому же «доверяют в Trump World», очень важно. По его мнению, Дрисколлу в целом доверяет все окружение действующего американского лидера.
Фрид, не став ограничиваться на успехах молодого сотрудника в администрации Трампа, отметил, что Дрисколлу в работе на переговорном треке по урегулированию российско-украинского конфликта необходим человек, «разбирающийся в деталях».
«От русских можно ожидать различных подводных камней, замаскированных под подсластители. Нужен кто-то, кто сможет обнаружить вонючие бомбы в красивой упаковке», — объяснил экс-дипломат.
Ранее высокопоставленные источники телеканала NBC News рассказали, что сотрудники администрации Трампа серьезно обсуждают, может ли министр армии США Дэниел Дрисколл стать главой Пентагона после переговоров по Украине.