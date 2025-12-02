Реклама

09:22, 2 декабря 2025Мир

Названа восходящая звезда окружения Трампа

CNN: Чиновники США посчитали Дрисколла восходящей звездой администрации Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дэниел Дрисколл

Дэниел Дрисколл. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Американские чиновники посчитали нового министра Армии США Дэна Дрисколла восходящей звездой администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщает CNN.

«[Дрисколл] действительно стал восходящей звездой в администрации», — поделился ушедший с поста старшего советника Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Лесли Шедд.

Бывший американский дипломат Дэниел Фрид и вовсе заявил, что присутствие Дрисколла в президентской администрации, которому к тому же «доверяют в Trump World», очень важно. По его мнению, Дрисколлу в целом доверяет все окружение действующего американского лидера.

Фрид, не став ограничиваться на успехах молодого сотрудника в администрации Трампа, отметил, что Дрисколлу в работе на переговорном треке по урегулированию российско-украинского конфликта необходим человек, «разбирающийся в деталях».

«От русских можно ожидать различных подводных камней, замаскированных под подсластители. Нужен кто-то, кто сможет обнаружить вонючие бомбы в красивой упаковке», — объяснил экс-дипломат.

Ранее высокопоставленные источники телеканала NBC News рассказали, что сотрудники администрации Трампа серьезно обсуждают, может ли министр армии США Дэниел Дрисколл стать главой Пентагона после переговоров по Украине.

