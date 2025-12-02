Раскрыты предпочтения россиян в 2025 году

«ВКонтакте»: В 2025 году были популярны вертикальные форматы контента

В 2025 году вертикальные форматы контента пользовались популярностью как у зрителей, так и у авторов. Обновления в клипах, историях и персональных рекомендациях сформировали новую модель поведения пользователей и усилили их вовлеченность, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что в 2025-м россияне проводили за просмотром коротких видео в два раза больше времени, чем годом ранее.

Среднесуточное количество просмотров «VK Клипов» достигло трех миллиардов в день. Число авторов, создающих клипы, также возросло.

Стабильный рост аудитории продемонстрировал и формат историй. За год количество их просмотров увеличилось на 35 процентов, а ежемесячная аудитория зрителей достигла 58,6 миллиона человек. В 2025-м пользователи оставили более 4,1 миллиарда лайков, 281 миллиона комментариев и 118 миллионов раз проголосовали в опросах.

Увлеченность вертикальными форматами и рост интереса к видео повлияли на способы общения пользователей. Они стали чаще пересылать клипы и истории друзьям в личные сообщения, продолжая общение в звонках и организовывая совместные просмотры контента.

При этом самыми вовлекающими темами 2025 года стали развлечения, хобби и творчество, а также бьюти, здоровье и блоги инфлюэнсеров.