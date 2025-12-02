Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:11, 2 декабря 2025Интернет и СМИ

Раскрыты предпочтения россиян в 2025 году

«ВКонтакте»: В 2025 году были популярны вертикальные форматы контента
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В 2025 году вертикальные форматы контента пользовались популярностью как у зрителей, так и у авторов. Обновления в клипах, историях и персональных рекомендациях сформировали новую модель поведения пользователей и усилили их вовлеченность, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что в 2025-м россияне проводили за просмотром коротких видео в два раза больше времени, чем годом ранее.
Среднесуточное количество просмотров «VK Клипов» достигло трех миллиардов в день. Число авторов, создающих клипы, также возросло.

Стабильный рост аудитории продемонстрировал и формат историй. За год количество их просмотров увеличилось на 35 процентов, а ежемесячная аудитория зрителей достигла 58,6 миллиона человек. В 2025-м пользователи оставили более 4,1 миллиарда лайков, 281 миллиона комментариев и 118 миллионов раз проголосовали в опросах.

Увлеченность вертикальными форматами и рост интереса к видео повлияли на способы общения пользователей. Они стали чаще пересылать клипы и истории друзьям в личные сообщения, продолжая общение в звонках и организовывая совместные просмотры контента.

При этом самыми вовлекающими темами 2025 года стали развлечения, хобби и творчество, а также бьюти, здоровье и блоги инфлюэнсеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Предполагаемый самолет Уиткоффа сел в Москве

    В России назвали размеры зоны безопасности на границе с Украиной

    Россиянка спасла атакованного стаей ворон краснокнижного хищника

    В России назвали главный вопрос встречи Путина и Уиткоффа

    В России высказались об идее ввести штрафы за одно действие в школах

    Уехавший из России ведущий Первого канала высказался о стране цитатой о рабах и господах

    Германия признала необходимость болезненных уступок Украины

    Раскрыты предпочтения россиян в 2025 году

    В Подмосковье девушка разбила авто бывшего крышкой канализационного люка

    Пенсионер поверил мошенникам и попался в аэропорту с чемоданом наркотиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости