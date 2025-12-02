Реклама

17:34, 2 декабря 2025Россия

Опубликованы кадры последствий столкновения поезда с автомобилем в российском регионе

В Архангельской области товарный поезд протаранил автомобиль на переезде
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Северо-Западная транспортная прокуратура»

В Архангельской области товарный поезд протаранил автомобиль на железнодорожном переезде. Об этом сообщает официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram.

Как рассказали в надзорном органе, автомобилист выехал на переезд перед приближающимся поездом, и тот не успел затормозить. «Столкновения избежать не удалось. Архангельская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства», — сообщили представители органа.

Кадры последствий столкновения опубликованы в канале органа.

Фото: Telegram-канал «Северо-Западная транспортная прокуратура»

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщина разбила машину крышкой канализационного люка и попала на видео

