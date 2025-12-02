В Подмосковье женщина разбила машину крышкой канализационного люка и попала на видео

В подмосковной Балашихе женщина разбила машину крышкой канализационного люка

В микрорайоне Ольгино подмосковной Балашихи женщина разбила припаркованную во дворе машину крышкой канализационного люка. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telеgram-канал «112».

На кадрах видно, как женщина поднимает крышку люка, проносит ее несколько метров и бросает в один из находившихся рядом автомобилей, однако предмет отскакивает и падает на тротуар. Тогда россиянка вновь берет крышку и на этот раз кидает ее в заднее окно машины, разбивая его, после чего убегает.

В результате выяснилось, что женщина с видео состояла в отношениях с владельцем поврежденной машины. Заявление в полицию мужчина писать не стал.

