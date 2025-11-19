Омич попал в ДТП, сбежал с места аварии, вернулся к машине, поджег ее и объяснился

Омич попал в ДТП, сбежал с места аварии, вернулся к машине, разбил в ней стекла и поджег ее. Об этом сообщила полиция Омска в Telegram.

Как рассказали правоохранители, житель города на иномарке врезался в «Газель» и покинул место ДТП, так как у него не было прав на управление авто. Вернуться же он решил, чтобы забрать из машины ценности: магнитолу, аккумулятор, насос, запаску и номера. После этого он облил иномарку бензином и поджег.

Россиянин объяснил: он повел себя так странно из-за расстройства от того, что он уже не сможет водить эту машину. На нарушителя составили шесть административных протоколов, проверка в его отношении продолжается.

