Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:07, 19 ноября 2025Россия

Омич попал в ДТП, сбежал с места аварии, вернулся к машине, поджег ее и объяснился

Попавший в ДТП житель Омска поджег свою машину из-за расстройства
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Омская полиция»

Омич попал в ДТП, сбежал с места аварии, вернулся к машине, разбил в ней стекла и поджег ее. Об этом сообщила полиция Омска в Telegram.

Как рассказали правоохранители, житель города на иномарке врезался в «Газель» и покинул место ДТП, так как у него не было прав на управление авто. Вернуться же он решил, чтобы забрать из машины ценности: магнитолу, аккумулятор, насос, запаску и номера. После этого он облил иномарку бензином и поджег.

Россиянин объяснил: он повел себя так странно из-за расстройства от того, что он уже не сможет водить эту машину. На нарушителя составили шесть административных протоколов, проверка в его отношении продолжается.

Ранее сообщалось, что аварию со сгоревшими заживо россиянами сняли на видео от первого лица.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уитакер пригрозил России «сокрушительными» санкциями

    Волгоград переименовали в Сталинград

    Российский подросток лишился пальца после издевательств старших и сбежал из детдома

    В России проведут эксперимент по маркировке колбасы

    Тело 18-летней девушки завернули в одеяло и спрятали под кроватью на круизном лайнере

    Семенович рассказала о похудении со словами «всю жизнь говорили, что я толстая»

    В России впервые смогли восстановить слух без сложной операции

    Премьера Польши заподозрили в сумасшествии

    Пранкеры повесили в Лувре свой портрет рядом с Моной Лизой

    Подмосковные врачи спасли несколько дней проходившего со стаканом в заднем проходе мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости