Пассажиры задержавшегося под Петербургом поезда выехали в Москву

Пассажиров задержавшегося «Сапсана» отправили в Москву на резервном поезде

Резервный поезд с пассажирами задержавшегося «Сапсана» отправился со станции Ушаки в Ленобласти в сторону Москвы. Об этом заявила пресс-служба Октябрьской железной дороги в Telegram-канале.

Ожидается, что пассажиры прибудут в столицу около 04:00. В компании принесли извинения за доставленные неудобства и добавили, что пассажирам задержавшегося поезда полагается компенсация в размере 50 процентов от стоимости проезда.

Поезд № 785 остановился 1 декабря в 21:18 по технической причине на перегоне Тосно — Ушаки.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что поезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга будут двигаться вдвое быстрее «Сапсана» — со скоростью 400 километров в час. Преодолеть расстояние между мегаполисами получится за 2 часа 15 минут.