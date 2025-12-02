Реклама

02:40, 2 декабря 2025Россия

Пассажиры задержавшегося под Петербургом поезда выехали в Москву

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Smirnov / Global Look Press

Резервный поезд с пассажирами задержавшегося «Сапсана» отправился со станции Ушаки в Ленобласти в сторону Москвы. Об этом заявила пресс-служба Октябрьской железной дороги в Telegram-канале.

Ожидается, что пассажиры прибудут в столицу около 04:00. В компании принесли извинения за доставленные неудобства и добавили, что пассажирам задержавшегося поезда полагается компенсация в размере 50 процентов от стоимости проезда.

Поезд № 785 остановился 1 декабря в 21:18 по технической причине на перегоне Тосно — Ушаки.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что поезда на высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга будут двигаться вдвое быстрее «Сапсана» — со скоростью 400 километров в час. Преодолеть расстояние между мегаполисами получится за 2 часа 15 минут.

